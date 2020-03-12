Впервые два матчи плей-офф Лиги Европы официально отменены из-за коронавируса

Сегодня должны состояться первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

В частности, миланский "Интер" должен был принять "Хетафе" на "Сан Сиро". Первоначально поединок должен был пройти за закрытыми дверями

Однако официальный сайт "нердазурри" сообщает, что матч не будет сыгран в назначенное время. Дело в том, что из-за развития эпидемии коронавируса между Испанией и Италией закрыто авиасообщение.

УЕФА заявила, что сообщит о дальнейших решениях касательного этого матче несколько позднее.

Кроме того, по той же причине отменен матч между "Севильей" и "Ромой". Испания закрыла авиасообщение с Италией, а руководство римской команды не смогло добиться разрешения на полет - ради футбольного матча власти Испании решили не делать исключение.

"Рома" уведомила УЕФА о сложившейся ситуации и ждет официального решения.

Добавим, что матч Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" тоже находится под угрозой срыва.