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На Олимпиаду в Токио отобралась 11-летняя спортсменка

Настольный теннис молодеет.

На Олимпиаду в Токио отобралась 11-летняя спортсменка
Хенд Заза
Фото: witter

11-летняя сирийская теннисистка Хенд Заза добыла лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает sport.ua.

Заза квалифицировалась на Игры, победив в финале отбора в Азии 42-летнюю Марьяну Сакахиян из Ливана.

Хенд Заза будет самой юной участницей Олимпийских игр в Токио.

Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.

Отметим, что самый молодой медалист в истории Олимпийских игры – греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выиграл "бронзу" в командных соревнованиях на первых Олимпийских играх современности в 1896 году в Афинах. На тот момент Лундрасу было 10 лет и 218 дней.

Олимпийские игры в Токио запланированы с 24 июля по 9-е августа.

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