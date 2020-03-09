Церемония зажжения огня Олимпиады в Токио пройдет без зрителей

На торжества пригласят только представителей МОК и страны-организатора.

Церемония зажжения огня летней Олимпиады в Токио пройдет без зрителей. Это связано с распространением коронавируса, пишет Reuters со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Греции.

На мероприятии, которое пройдет 12 марта, будут присутствовать только 100 аккредитованных гостей от Международного олимпийского комитета и страны-органиатора. Журналисты на церемонию допущены не будут.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря 2019 года. Число зараженных по всему миру сейчас превышает 110 тысяч человек. Больше 3800 человек скончались. В Греции по состоянию на 9 марта было зафиксировано 66 случаев заболевания.

Олимпиада в Токио запланирована на конец июля - начало августа.