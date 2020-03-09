В рамках 29-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" состоялось манчестерское дерби.

Как и в первом круге победу одержали подопечные Уле Гуннара Сольскьяера – как и в матче 16-го тура "Юнайтед" забил "горожанам" 2 гола, при этом оставил свои ворота "сухими" – 2:0.

Отметим, что "МанЮнайтед" из 4-х в сезоне дерби против "МанСити", включая 2 матча в полуфинале Кубка Лиги, выиграл 3 и один поединок проиграл.

Победа "красных дьяволов" пришлась как нельзя кстати "Ливерпулю". "Красные" свой поединок выиграли у "Борнмута" – 2:1 и теперь для завоевания первого в своей истории титула чемпиона АПЛ подопечным Юргена Клоппа достаточно в оставшихся 9 турах набрать лишь 6 очков.