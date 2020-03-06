Президент УЕФА признался в симпатиях к "Манчестер Сити"

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из еврокубков на два года из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

"Манчестер Сити" - наш актив, как и другие клубы, я их уважаю. Не хочу говорить, что теперь УЕФА не нравится "МанСити".

Они нравятся нам, это наш клуб. Но весь этот процесс - отдельная вещь, в которую я не вмешиваюсь.

Я не могу комментировать ситуацию с отстранением "Манчестер Сити" или любой другой случай по двум причинам.

Во-первых, я ничего об этом не знаю. Во-вторых, президент не вправе это комментировать, этим занимается независимый орган. Поэтому не могу сказать что-то еще.

Мы ни с кем не боремся. Мы профессионально защищаем свою позицию. Мне не нравится, что мы говорим только о "Манчестер Сити". Мы наказали от пяти до десяти клубов за сезон. Это обычная процедура. Посмотрим", - цитирует Чеферина isport.ua.

Напомним, клуб с "Этихад" все же имеет шансы принять участие в Лиге Чемпионов-2020/21, но при одном условии.