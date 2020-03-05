"Манчестер Сити" может принять участие в Лиге Чемпионов-2020/21, но при одном условии

Несмотря на 2-летнее отстранение от еврокубков, последовавшее со стороны УЕФА за нарушение условий финансового фейр-плэй, "Манчестер Сити" имеет неплохие шансы принять участие, как минимум в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает Daily Mail.

Как известно, не согласившись с дисквалификацией, "горожане" направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию. В Лозанне уже подтвердили получение документа от "МанСити", но пока не готовы назвать даже приблизительные сроки рассмотрения этого дела и, тем более, вынесения вердикта по нему.

По этой причине действующие чемпионы Англии могут запросить временную приостановку дисквалификации, что позволит клубу с "Этихад" принять участие в ЛЧ-2020/21. Условие будет актуально в том случае, если вердикт СAS не будет готов до 1 июня.

В случае, если впоследствии апелляция "горожан" будет отклонена, то они пропустят следующие два розыгрыша еврокубков.