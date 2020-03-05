Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
ГлавнаяСпорт

"Манчестер Сити" может принять участие в Лиге Чемпионов-2020/21, но при одном условии

Быстрое рассмотрение дела – не в интересах клуба с "Этихад".

"Манчестер Сити" может принять участие в Лиге Чемпионов-2020/21, но при одном условии
Фото: EPA/UPG

Несмотря на 2-летнее отстранение от еврокубков, последовавшее со стороны УЕФА за нарушение условий финансового фейр-плэй, "Манчестер Сити" имеет неплохие шансы принять участие, как минимум в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, сообщает Daily Mail.

Как известно, не согласившись с дисквалификацией, "горожане" направили в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию. В Лозанне уже подтвердили получение документа от "МанСити", но пока не готовы назвать даже приблизительные сроки рассмотрения этого дела и, тем более, вынесения вердикта по нему.

По этой причине действующие чемпионы Англии могут запросить временную приостановку дисквалификации, что позволит клубу с "Этихад" принять участие в ЛЧ-2020/21. Условие будет актуально в том случае, если вердикт СAS не будет готов до 1 июня.

В случае, если впоследствии апелляция "горожан" будет отклонена, то они пропустят следующие два розыгрыша еврокубков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также