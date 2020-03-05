В полуфинале Кубка Франции "Лион" принимал на своем поле чемпиона страны – "Пари Сен-Жермен".
Матч завершился волевой победой гостей 5:1.
Счет открыли хозяева уже на 11-й минуте, однако в дальнейшем забивали исключительно парижане.
Хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Особенно хорош был второй гол 21-летнего игрока сборной Франции.
Отработав в оборону, Килиан перехватил мяч вблизи своей штрафной площади и тут же включил турбо-наддув. Прошив оборону соперника Мбаппе впервые в матче вывел ПСЖ вперед.
Соперник парижан по финалу определится сегодня в противостоянии "Сент-Этьена" и "Ренна".