На счету Килиана хет-трик в матче против "Лиона".

В полуфинале Кубка Франции "Лион" принимал на своем поле чемпиона страны – "Пари Сен-Жермен".

Матч завершился волевой победой гостей 5:1.

Счет открыли хозяева уже на 11-й минуте, однако в дальнейшем забивали исключительно парижане.

Хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Особенно хорош был второй гол 21-летнего игрока сборной Франции.

Отработав в оборону, Килиан перехватил мяч вблизи своей штрафной площади и тут же включил турбо-наддув. Прошив оборону соперника Мбаппе впервые в матче вывел ПСЖ вперед.

Соперник парижан по финалу определится сегодня в противостоянии "Сент-Этьена" и "Ренна".