Команды Ф-1 шокированы решением ФИА по "Феррари" и готовы подать на Федерацию и команду в суд

Семь команд Формулы-1 ("Мерседес", "Ред Булл", "Макларен", "Рено", "Альфа Таури", "Рэйсинг Поинт" и "Уильямс") выпустили совместное критическое заявление, в котором отметили, что шокированы решением Международной федерации автоспорта (ФИА) относительно моторов "Феррари", сообщает Sky Sports.

Напомним, по ходу прошлого сезона у конкурентов "Скудерии" возникли подозрения о нарушении итальянской командой технического регламента по двигателям.

Неожиданно в середине года двигатель "Феррари" начал выдавать большую мощность, что давало болидам команды перевес на прямых как минимум в полсекунды.

По существу возникших вопросов, некоторые команды подали протест, вынудив Федерацию провести расследование на предмет нарушения "Скудерией" правил легальности силовых установок.

Были подозрения, что "Феррари" мошенничает с подачей топлива, манипулируя показаниями специальных датчиков, призванных следить за этим параметром.

При этом многими было отмечено, что после начала разбирательств преимущество "Феррари" в скорости внезапно исчезло. Уже с Гран-При США перевеса на прямых у болидов итальянской конюшни не было, хотя "Скудерия" отрицала, что это связано с проверками.

В итоге на минувшей неделе ФИА выпустила заявление, в котором отметила, что после длительных технических исследований силового агрегата "Феррари", который в прошлом сезоне вызывал много спекуляций, достигла с "Феррари" некоего частного соглашения по поводу моторов, но раскрывать его суть не будет.

Этим в ФИА косвенно подтвердили, что знаменитая итальянская гоночная команда действительно нарушала регламент, однако никакого наказания за это не будет.

Теперь 7 команд Ф-1 требуют раскрыть суть договоренности и рассказать, как "Феррари" манипулировала с мотором. В ином случае команды готовы обратиться в суд.

В худшем случае "Феррари" может грозить дисквалификация результатов прошлого сезона, что изменит таблицы пилотского и командного зачетов, что, в свою очередь, повлияет на перераспределение призовых за прошлый сезон.

Отметим, что не подписали открытое письмо по поводу скрытых от всех итогов расследования в отношении силовой установки Ferrari 2019 года три команды: собственно Ferrari, а также использующие силовые установки "Феррари" - Haas F1 и Alfa Romeo.