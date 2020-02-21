Новая эра
Новая эра
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 разрешили новинку "Мерседес", имитирующую штурвал самолета

Решение FIA не обрадовало соперников чемпионской команды.

В Формуле-1 разрешили новинку "Мерседес", имитирующую штурвал самолета
Валттери Боттас
Фото: f1news.ru

Международная автомобильная федерация (FIA) решила запретить уникальную концепцию рулевого управления DAS под названием "двухосное рулевое управление", впервые активированную командой Формулы-1 "Мерседес" в ходе предсезонных тестов в Барселоне, сообщает gpfans.com.

Эта система позволяет менять угол схождения передних колес с помощью руля.

Соперники команды "Мерседес" задались вопросом, стоит ли копировать эту систему в ходе нынешнего сезона, так как есть мнение, что она не соответствует регламенту. 

FIA объявила, что, начиная с сезона-2021 запретит командам Формулы-1 использовать подобную конструкцию, однако в 2020 году она разрешена.

В свою очередь, 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мыслями о новинке "Мерседес".

"Полагаю, тот факт, что они используют такую систему, означает то, что она легальна. Но всё же это называется руль, а не тяни-толкай. Не знаю, сработает ли эта новинка. Думаю, пилотам будет адаптироваться непросто. Посмотрим. Конечно, для нас всех это новинка.

Повлияет ли эта система на расклад сил? Многое будет зависеть от машины в целом. Возможно, я немного недооцениваю такое рулевое управление, но не думаю, что это ключ к победе. Для построения конкурентоспособной машины необходимо не только это. Но, конечно, это что-то новое. Посмотрим, подхватят ли эту идею все остальные", - приводит слова Феттеля GPFans.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также