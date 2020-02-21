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Каждый матч зимнего новичка "Барселоны" будет стоить каталонцам 1,3 млн евро

Расточительная "Барса".

Каждый матч зимнего новичка "Барселоны" будет стоить каталонцам 1,3 млн евро
Мартин Брэйтуэйт
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

20 февраля "Барселона" официально объявила о том, что из бывшего клуба украинца Андрея Лунина - "Леганеса" подписала нового игрока вне рамок трансферного окна. Им стал Мартин Брэйтуэйт.

Каталонцы выплатили клаусулу форварда в размере 18 млн евро.

Ла Лига дала каталонцам разрешение подписать одного игрока вне трансферного периода в связи с травмой вингера Усмана Дембеле, который вылетел до конца сезона.

При этом отмечается, что агент Брэйтуэйта Али Дурсун достиг с "Барселоной" договоренность, что если у игрока по ходу сезона не получится убедить клуб в своей профпригодности, то летом он может спокойно уйти свободным агентом.

Добавим, что по правилам Ла Лиги, Мартин имеет право играть за "Барсу" в текущем сезоне только во внутренних турнирах.

А с учетом того, что "блаугранас" вылетели из Кубка Короля, поэтому остается только Примера, до окончания которой остается 14 туров.

Получается, что за каждый матч Брэйтуэйта каталонцы заплатили 1,28 млн евро.

Слишком дорогое удовольствие, даже для мирового гранда.

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