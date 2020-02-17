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"Барселона" готова судиться с испанскими СМИ

Каталонский клуб потребовал извинений.

"Барселона" готова судиться с испанскими СМИ

"Барселона" опровергла информацию о том, что с целью нанести ущерб репутации критиков и оппонентов президента каталонского клуба Хосепа Бартомеу, клуб заключил соглашение с компанией i3 Ventures, управляющей множеством аккаунтов в Twitter и Facebook.

"Блаугранас" выступили с официальным опровержением на своем официальном сайте.

Также клуб потребовал у испанских СМИ принести извинения и опубликовать опровержение данной информации. В противном случае "Барса" обещала обратиться в суд.

По информации СМИ, руководство каталонского клуба наняло фирму, которая бы распространяла информацию о положительной репутации президента "Барсы" и совета директоров с помощью публикаций в соцсетях.

Кроме того, якобы с фейковых аккаунтов нападкам подвергались Лионель Месси, Жерар Пике, Хосеп Гвардьола, Хави и Карлес Пуйоль.

В клубе не отрицают сотрудничество с i3 Ventures, но утверждают, что речь шла только о позитивных постах в адрес нынешнего президента.

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