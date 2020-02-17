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Тафгай "Анахайма" одним ударом свалил на лед 104-килограммового соперника в матче НХЛ

Джош Мэнсон эффектно и эффективно вступился за своего партнера по команде.

Тафгай "Анахайма" одним ударом свалил на лед 104-килограммового соперника в матче НХЛ
Джош Мэнсон против Тайлера Майерса
Фото: nsnews.com

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Ванкувер Кэнакс" и "Анахайм Дакс" (1:5) в самой концовке второго периода состоялась традиционная для НХЛ зрелищная потасовка между игроками.

Все началось с грубого силового приема нападающего "Дакс" Макса Джонса против лидера "Кэнакс" Элиаса Петтерссона.

За своего партнера по команде решил заступиться гигант-защитник Тайлер Майерс, вес которого 104 кг.

Вначале Тайлер для профилактики толкнул Джонса, а затем переключился на оказавшегося у него на пути Якоба Сильфверберга.

Увиденное очень не понравилось коллеге Майерса по амплуа Джошу Мэнсону, который с разгончика наскочил на Майерса и с одного удара срубил того на лед.

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