Цуренко проиграла финал турнира ITF в Египте

16 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№129 WTA) в финале турнира серии ITF в Каире (Египет) встретилась с румынкой Ириной Бегу (№118 WTA).

Украинка уступила румынской теннисистке, которая ранее выбила из турнира Марту Костюк.

Финальную встречу Цуренко и Бегу начали, проиграв по две свои подачи каждая. Далее, вплоть до 9-го гейма, брейков не было, но под конец украинка проиграла, пишет isport.ua.

"Во втором сете все началось приблизительно также. Цуренко дважды уступила свою подачу, совершив один брейк. При счете 2:3 в пользу румынки, Леся собралась и выиграла четыре кряду гейма, а с ними и сет. Третий гейм в финальном сете закончился брейком украинки, но больше в этой партии она не взяла ни одной своей или чужой подачи. 2:6 - и поражение", - говорится в сообщении.

Леся Цуренко (Украина) - Ирина Бегу (Румыния) - 4:6, 6:3, 2:6

Таким образом, Цуренко не смогла добыть 11-й титул в карьере. Ранее он выиграла шесть титулов ITF (не выше 25-тысячника) и четыре титула WTA International.