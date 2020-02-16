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"Манчестер Сити" созвал игроков и тренеров на экстренное собрание

Руководство клуба отреагировало на возможные последствия.

"Манчестер Сити" созвал игроков и тренеров на экстренное собрание
"Манчестер Сити"
Фото: EPA/UPG

Накануне руководство "Манчестер Сити" организовало встречу с игроками и тренерами, чтобы проинформировать их о ближайших планах после решения УЕФА исключить на 2 года клуб из еврокубков, сообщает isport.ua.

После новости о дисквалификации игрокам было отправлено сообщения с уведомлением о встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сорриано в субботу. На собрании функционер, по всей видимости, должен был рассказать футболистам, как клуб будет действовать в сложившейся ситуации.

Напомним, что УЕФА исключил "МанСити" из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Английский клуб планирует оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Кроме того, Английская Премьер-Лига может понизить клуб в низшую лигу.

Ранее сообщалось, что АПЛ все равно сохранит квоту в четыре клуба в Лиге Чемпионов, несмотря на отстранение "горожан".

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