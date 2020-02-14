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Четыре секунды отделили Пидгрушную от медали на чемпионате мира по биатлону (обновлено)

Украинка мощно провела спринтерскую гонку.

Четыре секунды отделили Пидгрушную от медали на чемпионате мира по биатлону (обновлено)
Елена Пидгрушная
Фото: Украинский биатлон

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц- Антерсельве прошла вторая гонка – спринт у женщин.

Победу вновь одержала представительница Норвегии - Марте Олсбю Ройселанд не помешал даже 1 промах на огневом рубеже.

Серебряная медаль у американки Сьюзан Данкли, выбившая 10 из 10 мишеней и проигравшая норвежке меньше семи секунд.

За "бронзу" разгорелась отчаянная борьба между украинкой Еленой Пидгрушной и чешкой Люцией Хорватовой.

В итоге, Пидгрушной не хватило 4-х секунд до медали.

Обновление. Одной из немногих биатлонисток, которые чисто отстрелялись в гонке, стала и Вита Семеренко. Однако ногами украинка проиграла соперницам очень много и не смогла подняться выше 11-го места, что все равно расценивается, как успех.

Добавим, что все украинки попали в гонку преследования, которая состоится в воскресенье.

Итоги гонки:

  1. Марте Олсбю Ройселанд  (0+1) 21:13,1
  2. Сьюзан Данкли (0+0) +6,8
  3. Люция Харватова (1+0) +21,3
  4. Елена Пидгрушная (1+0) +25,6

...

  • 11.  Вита Семеренко (0+0) +46,4
  • 22.  Юлия Джима (2+0) +1:05,4
  • 36.  Валя Семеренко (0+2) +1:31,3
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