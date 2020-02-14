Четыре секунды отделили Пидгрушную от медали на чемпионате мира по биатлону (обновлено)

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц- Антерсельве прошла вторая гонка – спринт у женщин.
Победу вновь одержала представительница Норвегии - Марте Олсбю Ройселанд не помешал даже 1 промах на огневом рубеже.
Серебряная медаль у американки Сьюзан Данкли, выбившая 10 из 10 мишеней и проигравшая норвежке меньше семи секунд.
За "бронзу" разгорелась отчаянная борьба между украинкой Еленой Пидгрушной и чешкой Люцией Хорватовой.
В итоге, Пидгрушной не хватило 4-х секунд до медали.
Обновление. Одной из немногих биатлонисток, которые чисто отстрелялись в гонке, стала и Вита Семеренко. Однако ногами украинка проиграла соперницам очень много и не смогла подняться выше 11-го места, что все равно расценивается, как успех.
Добавим, что все украинки попали в гонку преследования, которая состоится в воскресенье.
Итоги гонки:
- Марте Олсбю Ройселанд (0+1) 21:13,1
- Сьюзан Данкли (0+0) +6,8
- Люция Харватова (1+0) +21,3
- Елена Пидгрушная (1+0) +25,6
...
- 11. Вита Семеренко (0+0) +46,4
- 22. Юлия Джима (2+0) +1:05,4
- 36. Валя Семеренко (0+2) +1:31,3