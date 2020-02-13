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Эстафету стартовавшего чемпионата мира по биатлону выиграла сборная Норвегии

Сборная Украины закончила гонку в двух шагах от медали.

Эстафету стартовавшего чемпионата мира по биатлону выиграла сборная Норвегии
Фото: Украинский биатлон

В итальянском Антхольц- Антерсельве стартовал чемпионат мира 2020 года по биатлону.

Первую гонку - смешанную эстафету 4х6 км выиграла сборная Норвегии.

"Серебро" завоевала Италия.

Бронзовые медали у сборной Чехии.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла 5-е место.

Меркушина закончила первый этап на 7-м месте, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже. Джима, несмотря на один промах, на две позиции улучшила показатель, отправив на дистанцию Приму 5-м.

Артем сохранил позицию - Пидручный ушел на дистанцию с отставанием в 34 секунды, и до своего второго огневого рубежа сохранял шансы на медаль. Но один штрафной круг перечеркнул все надежды.

Добавим, что провалила гонку действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине национальная команда Франции, заняв лишь 7-е место.

Итоги гонки:

  1. Норвегия (0+7) 1:02:27,7
  2. Италия (0+6) +15,6
  3. Чехия (0+2) +30,8
  4. Германия (1+10) +49,2
  5. УКРАИНА (1+7) +56,1
  6. Россия (0+8) +59,4

Добавим, что чемпионат продлится до 23 февраля.

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