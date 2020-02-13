"Динамо" и "Шахтер" не входят в топ-200 по посещаемости домашних матчей: лидеры - "Боруссия", "Бавария" и "Манчестер Юнайтед"

Родоначальники футбола являются лидерами по этому показателю.

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал рейтинг посещаемости домашних матчей команд в своих национальных чемпионатах сезона-2019/2020.

Абсолютным лидером является дортмундская "Боруссия" - 81 132 тыс зрителей, при вместительности арены "Сигнал Идуна Парк" 81 365.

На втором месте расположилась "Бавария" - 75 000/75 024. Однако мюнхенцы возглавили рейтинг средней посещаемости со 100%-й заполняемостью "Альянц Арены".

И замкнул своеобразный пьедестал "Манчестер Юнайтед" - 72 569/74 879.

Отметим, что самый большой по вместимости стадион в Европе "Ноу Камп", рассчитанный на 99 354 человек собирает на матчах "Барселоны" в среднем всего 72 438 зрителя, что является четвертым результатом по абсолютному показателю.

Самой посещаемой является Английская Премьер-Лиги, команды которой собирают 96,7% от общей вместимости спортивных арен.

Отметим, что занимающий последнее место по посещаемости клуб АПЛ – "Саутгемптон", собирает на "Сент-Мэри" 91,5% от общей вместимости арены.

Для сравнения, Бундеслига собирает 92,3%, а последняя команда чемпионата Германии по этому показателю – берлинская "Герта" – 65,3%.

Аналогичные показатели испанской Ла Лиги составляют 75,9% и барселонский "Эспаньол" – 56,7%, а итальянской Серии А – 69,8% и "Верона" – 46,2%.

Что касается украинских клубов, то лучше всего с посещаемостью обстоят дела у киевского "Динамо" – 202-е место в мире и 102-е в Европе - 14 782 зрителя. У "Шахтера" 258-е место в мире и 140-е в Старом Свете - 7 191.

Интересно, что третья позиция в Украине принадлежит "Металлисту", встречи которого в Первой лиге-2019/2020 в среднем посещают 5 697 зрителей.