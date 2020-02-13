"Динамо" резко ответило на "низкие зарплаты" в клубе

ФК "Динамо" заявил, что журналисты не имели права публиковать зарплатную ведомость клуба с открытыми персональными данными.

Об этом говорится в заявлении клуба в ответ на публикацию "Экономической правды". По информации издания, зарплаты футболистов в киевском клубе в декабре стартовали от 4 229 грн/месяц (Владислав Кучерук) до 20 647 (Сергей Сидорчук и Денис Гармаш).

"В попытках создать "сенсацию" из ничего журналисты "Экономической правды" продемонстрировали абсолютную некомпетентность в вопросе налогообложения заработных плат и иностранного дохода резидентов Украины. Этого бы не случилось, если бы журналисты в соответствии со стандартами своей деятельности официально обратились к ФК "Динамо" за комментарием, позаботясь о том, чтобы информация была полной, достоверной и не содержала персональных данных. Но путь банальной манипуляции фактами оказался для некоторых медиа более приемлемым", - заявил клуб.

"Динамо" утверждает, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО "ФК "Динамо" Киев" уплачиваются в бюджет в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

Также клуб отмечает, что правоотношения с футболистами не являются сугубо трудовыми, а "представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав". В рамках этих отношений они получают доход от дочерней компании "Динамо Киев (Кипр)" - юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины.

Клуб также решил выложить налоговые декларации футболистов Дениса Бойко, Виталия Буяльского и Сергея Сидорчука, где говорится, что "только эти три футболиста заплатили налоги в размере 910’056,99 грн, 1’434’631,98 грн и 2’287’655,15 грн соответственно".

Декларация Дениса Бойко:

Декларация Виталия Буяльского:

Декларация Сергея Сидорчука:

В целом за 2018 год ФК "Динамо" и футболисты уплатили суммарно более 84,5 млн грн, из которых налог на доходы физических лиц составляет более 52 млн грн, а военный сбор – более 3,3 млн грн.

"Считаем, что данная информация нивелирует слухи о каком-либо уклонении клуба от уплаты налогов. Советуем журналистам прекратить искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет, и соблюдать общепринятые в цивилизованном мире стандарты выбранной профессии", - сказано в заявлении.

Клуб пригрозил, что может пожаловаться на журналистов в правоохранительные органы.