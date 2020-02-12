​Новый и.о. директора ОПЗ попросил снизить ему зарплату

Николай Синица обратился в набсовет предприятия и в ФГИ.

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица обратился в Фонд государственного имущества и Наблюдательный совет предприятия с просьбой об уменьшении собственной заработной платы.

Об этом говорится в его письме и.о. директора завода, передают "Українські новини".

"Считаю, что финансовое состояние предприятия не позволяет в настоящее время выплачивать мне заработную плату, установленную Контрактом", - написал Синица.

Синица просит установить ему зарплату на уровне оклада предыдущего и.о. директора предприятия Сергея Назаренко, которая составляла около 60 тыс. гривен.

"Прошу изменить пункт 5.1 указанного контракта и установить мне заработную плату на уровне заработной платы предыдущего исполняющего обязанности председателя правления - директора ПАО "ОПЗ", - говорится в письме.

Напомним, в январе Кабинет министров назначил и.о. главы правления ПАО "Одесский припортовый завод" собственника ресторана "Два гуся" Николая Синицу.

С декабря 2016 года должность врио предправления-директора ОПО занимал Сергей Назаренко.

ОПЗ в последние годы работающий преимущественно по давальческой схеме, в 2019 году увеличил выпуск карбамида на 82,1% - до 324,6 тыс. тонн, но сократил производство аммиака в 4,7 раза - до 29,9 тыс. тонн.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Осенью прошлого года Кабмин сделал шаг к его приватизации.