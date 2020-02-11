Экс-нардеп Онищенко попросил убежище в Германии

В случае отказа, он может уехать в Россию.

Бывший народный депутат Верховной рады от Партии регионов Александр Онищенко, объявленный в розыск по "газовому" делу, опасается экстрадиции в Украину и запросил у Германии политическое убежище.

Об этом рассказал Deutsche Welle его адвокат Инго Миноджио.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - заявил юрист.

Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - пятый президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.

В подтверждение позиции защиты суду были предоставлены заявления ряда украинских политиков, среди которых народные депутаты нынешнего и предыдущего созывов.

Как сообщалось, 7 февраля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Высший антикоррупционный суд направит в Германию повестку для Онищенко. Холодницкий также выразил надежду, что бывший депутат будет экстрадирован до мая.

"Если Германия не предоставит ему убежища, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию... У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что - в случае невыдачи Украине - ему есть куда ехать - в Россию", - подчеркнул юрист.

Напомним, ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают Онищенко. Это же касается и его помощницы. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд гривен на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

3 декабря 2019 года Онищенко был задержан в Германии. Позже стало известно, что решения об экстрадиции он будет ждать под стражей.