РФ снова провела военные учения в оккупированном Крыму

Вертолеты РФ незаконно использовали один из крымских аэродромов.

РФ снова провела незаконные военные учения в оккупированном Крыму по поиску подводной лодки в Черном море. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

“Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море”, - сказано в сообщении.

Для поднятия в небо и отработки “комплекса мероприятий по поиску и обнаружению субмарины условного противника” вертолеты РФ незаконно использовали один из крымских аэродромов.

В ходе учений по поиску подлодок российские военные применяли так называемую гидроакустическую станцию (ГАС).

Напомним, в январе РФ также проводила в оккупированном Крыму учения. При этом, президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет.