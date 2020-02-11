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Visa поможет налоговой разработать электронные кассовые аппараты

ГНС и представители Visa подписали Меморандум про сотрудничество.

Visa поможет налоговой разработать электронные кассовые аппараты
Фото: www.arabianbusiness.com

Платежная система Visa поможет Государственной налоговой службе разработать приложение, которое будет выполнять функции электронного кассового аппарата. Об этом на фейсбуке сообщил пресс-центр налоговой службы.

"Мы не стоим на месте, мы готовим дорожную карту сотрудничества с Visa, в рамках которой, в том числе, мы сможем привлечь специалистов одной из крупнейших платежных систем для работы над программным РРО", - отметили в ГНС.

В службе также напомнили, что ранее ее глава Сергей Верланов и представители Visa подписали Меморандум про сотрудничество.

Напомним, осенью 2019 года Рада обязала ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. Законопроект позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным. Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

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