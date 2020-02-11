В Украине запустилась горячая линия по предотвращению домашнего насилия

Проект работает пока в тестовом режиме, дозвониться на горячую линию можно по номеру 1547.

В Украине запустилась в тестовом режиме горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Позвонить на неё можно по номеру 1547. Об этом на фейсбуке сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Проект действительно важен. По данным ООН каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. От 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия", - отметил министр.

Проект был запущен по новому принципу, на общей платформе, благодаря чему удалось ускорить подготовку к запуску и сэкономить 25 млн грн средств из госбюджета. При этом проект находится на пересечении сразу нескольких министерств.

Дубилет также отметил, что над этим проектом также работают Елена Зеленская и Мария Ефросинина, Министерство социальной политики (Юлия Соколовская), Нацполиция, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Министерство образования и науки. Координатором выступает заместитель Дубилета Юлия Гусева.

Напомним, в декабре 2019 года анонсировали, что в Киеве весной 2020 года должна открыться "кризисная комната" для жертв домашнего насилия, в которой они смогут проживать до десяти дней.

В ноябре 2019 года суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие. 33-летнего мужчину, который систематически издевался над женой, арестовали на три месяца.

В октябре полиция анонсировала запуск групп реагирования на домашнее насилие по всей Украине. Также будет создана общенациональная база данных.