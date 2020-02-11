Гостиний двір. Історія ганебної бездіяльності

Відомо, що в каплі води відображається океан. Так і в історії Гостиного двору на Подолі відображається жадібність чиновників при Януковичі, підлість – при Порошенку. Як назвати те, що відбувається при Зеленському – вирішуйте самі.

Фото: Мария Лебедева

Державне майно

Звісно, Гостиний двір – не капля, а велика будівля на Контрактовій (Красній) площі у Києві. Площа ця продовж століть була центральною у місті.

Зараз Двір стоїть розваленим, внаслідок чого Контрактова виглядає занапащеною. Розвалила Гостиний у 2013 році приватна будівельна корпорація «Укрреставрація», котру пов’язують з тодішнім головою Державного управління справами Андрієм Кравцем, так званим «завгоспом Януковича». Хотіли звести торгівельний центр з бутіками, докорінно реконструювавши Двір.

Ці дії суд визнав незаконними, оскільки Гостиний двір має три охоронних статуси. Один – це пам’ятка національного значення, два інших – складові пам’яток місцевого значення. Відтак, перебудовувати Двір заборонено.

Гостиний двір, що важливо – це державне майно. Коли його руйнували, він знаходився в оренді у «Укрреставрації», але 28.02.2018, Київський апеляційний господарський суд з ініціативи ФДМУ та участі прокуратури міста Києва постановив розірвати договір оренди. Рішення вистояло і в касації.

Цього судового рішення добивалася громадськість, і можна було б вважати Гостиний порятованим, святкувати перемогу. Якби не та летаргія, в яку впала українська держава у подальшому.

Фото: Мария Лебедева

Повернути до життя

Що нормальний уряд мав би зробити після того, як суд присудив повернути це майно у розпорядження держави?

По-перше, взяти майно під охорону.

По-друге, вжити першочергових заходів для консервації та порятунку об’єкту, провести протиаварійні роботи.

По-третє, визначити юридичну особу, котрій віддати цей об’єкт в управління, щоб та провела реставрацію будівлі і організувала її належне використання на благо суспільству. І також подати позов до орендаря – «Укрреставрації» - щоб той компенсував збитки, нанесені державі внаслідок руйнування споруди, відсуджені кошти використати для реставрації.

Ні попередня, ні нинішня влада нічого з цього не зробила.

Нині, після перемоги у судах, величезна споруда стоїть уже котрий рік у руїнах, така собі депресивна примара на Подолі.

Попри неодноразові зустрічі автора цих рядків з на той час прем’єром Гройсманом, у державні бюджети на відповідні роки не було внесено ані копійки на її консервацію, не кажучи вже про відновлення.

Фото: Pastvu Гостиный двор в 1946 году.

Не було прийнято жодного рішення щодо того, хто буде управляти Гостиним двором як об’єктом. І, врешті, чиновники проявляють злочинну бездіяльність і не намагаються компенсувати державі збитки через суд.

Коли у вересні у будівлю на Грушевського зайшов новий Кабмін, виникли сподівання на нову якість політики уряду щодо Гостиного. Осені 2019 року автором було неодноразово донесено особисто Прем’єру про необхідність активних дій щодо Гостиного.

Але у бюджет 2020 року знову заклали нуль гривень на відновлення Гостиного двору. Жодних даних щодо позову до горе-забудовників немає – а між іншим, спливають строки позовної давності.

Чергову зиму 2019-2020 років Двір зустрів оголеним до атмосферних опадів, і кожна морозна ніч додає чималу цифру до вартості його реставрації. Зараз, у ці дні, бюджет української держави несе збитки внаслідок урядової бездіяльності, час працює проти нас.

До того ж, на території Гостиного двору до сих пір – ніби не змінилося уже цілих два президенти – сидить охорона від завгоспа Януковича! У Кравця, бачачи бездарну і слабку позицію державних органів, все ще впевнені у своїй перемозі.

«Зробіть щось, або...»

Якщо ви думаєте, що громадськість Києва одинока у своїх воланнях до старих і нових посадовців, то ви помиляєтеся.

Приміром, до Гостиного двору проявив небайдужість генпрокурор Рябошапка, котрий 20 лютого 2019 року своїм листом до прем’єр-мінстра Олексія Гончарука офіційно попросив Кабінет міністрів «з метою збереження та запобігання руйнування пам’ятки архітектури…вирішити питання до фактичного повернення об’єкта в користування держави та належного його утримання».

Фактично, прокуратура виступила з прямою критикою урядових чиновників. «Попри те, що право власності на будівлю «Гостинний двір» зареєстровано за державою, органами Фонду державного майна України заходів до практичного прийняття об’єкту не здійснено» - констатує Рябошапка.

Фото: Макс Левин

За неофіційною інформацією, за часів Порошенка Фонд держмайна грав на стороні Кравця, блокуючи повернення Гостиного двору під безпосередній контроль держави.

На жаль, до сих пір немає ознак, щоб прем’єр почув генпрокурора, і це підтвердять охоронці від Кравця за парканом навколо Двору.

…Або віддайте

У листопаді 2019 року Київська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу і не приватизовувати.

На днях департамент охорони культурної спадщини надіслав на адресу Фонду державного майна України, як до власника Гостиного двору, припис, яким зобов’язав терміново надати план відновлення пам’ятки, а також укласти охоронний договір.

Позиція Департаменту полягає у тому, що закон зобов’язує власника утримувати пам’ятку у належному стані – а той, стан, у якому державні чиновники разом з людьми Кравця тримають будівлю, є справді жахливим.

Чекаємо на реакцію.

Припинити бездіяльність стосовно Гостиного двору просять Кабмін з усіх сторін. Місцева київська влада має пряму політичну зацікавленість у тому, щоб коштом бюджету Києва якнайскоріше відновити Гостиний двір, і зробити до виборів там великий громадський простір з різними закладами, зокрема, музеєм історії Києва.

Заважають політика і говорільня

Цілком природнім небажанням політичної сили Зеленського дарувати такий шанс Кличку, стосунки з яким у Зеленського і його команди… різні. Можна зрозуміти такий політичний егоїзм, якби він на сьогодні не виглядав повною пасивністю і об’єктивно не шкодив інтересам громади.

Якщо не хочете давати Гостиний Києву – то відновлюйте його негайно самі, за це кияни вам скажуть велике спасибі. Але замість реальних кроків у правовій площині, котрий просить від Гончарука Рябошапка, нам зараз пропонують увійти в громадське обговорення способу подальшого використання Гостиного двору.

Фото: Мария Лебедева

Автор тільки за, за максимальне залучення громадськості. Але ні в якому разі будь-який спосіб громадського обговорення, творення наглядових рад тощо не можна використовувати як привід для не-вжиття заходів державою щодо консервації та протиаварійних робіт на об’єкті, для не-подання позову про відшкодування попередним володарем збитків. Не може іти одночасно громадське обговорення під час нинішнього знаходження споруди у руках одного з членів угруповання Януковича.

Якщо нинішня влада не має чіткого бачення, як далі розвивати Двір – є ті, хто роками займаються цією темою, котрі знайомі з усіма учасниками процесу і знають, як поставити Гостиний на службу громаді міста.

Це може бути і київська влада, і окрема громадська організація, законодавство дозволяє будь-який з варіантів.

Але перш за все, слід припинити розмови і почати діяти. Необхідно негайно позиватися до «Укрреставрації» - інакше її власники підуть в атаку першими і заявлять свій позов до держави про компенсацію їх збитків. І тоді замість добиватися грошей за зруйновану пам’ятку, державі вже самій доведеться захищатися. А враховуючи якість нинішнього правосуддя, це буде непроста справа.

Врешті, державі необхідно фізично отримати контроль над Гостиним, і тоді з’явиться можливість коштом меценатів хоча б частково законсервувати об’єкт – громадськість давно вже збирає на це ресурси, не сподіваючись на державний бюджет.

Іншими словами, Кабмін мусить перестати поводити себе, як «собака на сіні» - або негайно показати здатність рятувати Гостиний самостійно, або передати його тим, хто точно здатен це зробити. В будь-якому разі, від проактивної позиції уряду Київ на Україна виграють, отримавши вже за кілька місяців прекрасну та архітектурно довершену будівлю, окрасу міста.

Нинішня ж пасивна поведінка високопосадовців виглядає настільки ж жалюгідно, як потріскані і облуплені стіни Гостиного двору.