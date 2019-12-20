Гостинный двор все еще находится на балансе застройщика

Владельцем Гостиного двора на столичном Подоле сегодня формально является Фонд госимущества, однако здание до сих пор находится на балансе у застройщика.

Об этом рассказал журналистам советник мэра Киева Игорь Луценко, передает корреспондент LB.ua.

"Несмотря на то, что договор с арендатором-застройщиком расторгнут, здание все ещё находится у него на балансе. Охрана в здании - арендатора", - сообщил он в ходе осмотра здания.

Ранее Киевсовет принял решение о том, что город готов взять на баланс здание Гостиного двора. Однако, для этого необходимо сначала завершить процедуру передачи здания на баланс Фонда госимущества.

По словам юристки и общественного деятеля Марины Соловьевой, ФГИ блокирует эту процедуру. Она отметила, что когда был подписан договор аренды между ФГИ и ПАТ "Укрреставрация", арендатор получил здание на баланс, поскольку только в этом случае он мог его охранять и содержать. Но собственником оставался ФГИ. В 2018 году ФГИ подал иск о расторжении договора аренды.

"Первую инстанцию проиграли, но выиграли в Апелляционном суде. И для того, чтобы выполнить решение суда, есть процедура: арендатору нужно взять постановление и предоставить соответствующие документы собственнику, передать на баланс собственника. ФГИ внес информацию в госреестр о том, что он является собственником помещения, но взять здание на свой баланс отказался", - рассказала Соловьева.

Таким образом Гостиный двор остался на балансе арендатора.

"И мы сейчас добиваемся передачи здания в коммунальную собственность. Кравец (“завхоз” Януковича - авт.) работает. У Киева есть деньги, есть возможности, есть понимание, что делать с Гостиным двором. Есть наработки - общественное пространство, музей, и так далее. Но государство, в свое время - Дмитрий Гройсман, не подписал постановление от Кабинета Министров. А сегодня это решение мы ждем от Алексея Гончарука"- добавила юристка.

Сегодня в Гостином Дворе должен быть состояться комиссионный осмотр технического состояния здания. По информации Луценко, осмотр должен был пройти по поручению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Ранее эта комиссия признала здание Гостиного двора опасным объектом.

К инспекции были привлечены Департамент охраны культурного наследия, а Департамент городского благоустройства, Управление по вопросам гражданской защиты были приглашены письмами. Письма также были направлены приглашения в Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины и Департамента коммунальной собственности.

Утром к Гостинному Двору подошли Александр Никоряк, представитель управления гражданской защиты и представитель управления фонда государственного имущества. Затем, увидев представителей СМИ, они покинули Гостиный двор. Охрана пропустила журналистов внутрь ии им удалось увидеть изнутри состояние здания на данный момент. На некоторых участках виден процесс разрушения.

"Цель была - зафиксировать техническое состояние Гостиного двора. На Фонд госимущества уже поступило предписание, чтобы они устранили все это ужас ", - отмечает Луценко. Он добавил, что считает саботажем такое поведение начальников городских управлений.

Напомним, в 2011 году вспыхнул мощный протест за сохранность Гостиного двора, он длился 9 месяцев. Активисты организовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство и расторжения договора с застройщиком-арендатором (ЧАО “Укрреставрация”), а экс-беркутовцев сейчас судят за избиение активистов в Подольском суде.

Застройщик долгое время не покидал надежду осуществить свой проект. Общественность в лице ГО "Андреевско-Пейзажная инициатива" собрала необходимые финансовые средства и материалы для консервации объекта, но на объект их не допустили.