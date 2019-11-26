На реконструкцию Гостиного двора в Киеве нужно 500 млн гривен

Стоит как можно быстрее организовать публичную дискуссию и решить, какую функцию будет выполнять это здание.

Фонд государственного имущества оценил реконструкцию Гостиного двора, который находится в Киеве на Контрактовой площади, в 500 млн гривен. Об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко на брифинге по восстановлению Гостиного двора.

"По моей предварительной оценке, завершение реконструкции этого здания будет стоить около полумиллиарда гривен. То есть финансировать это из бюджета города Киева, финансировать это за счёт инвестора - это надо тоже принять решение", - сказал он.

Он также отметил, что стоит как можно быстрее организовать публичную дискуссию и решить, какую функцию будет выполнять это здание. Отталкиваясь от этого, ФГИ передаст его или Киеву, или Министерству культуры, молодежи и спорта, или Национальному университету "Киево-Могилянская академия".

Депутат от Подольского района Анна Бондарь сообщила, что вдохновением для реконструкции Гостиного двора может быть Сукенница в Кракове (здание, находящееся в центре краковской площади Рынок).

Депутат и глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что депутаты Рады будут следить за процессом реконструкции здания.

"Очень не хотелось бы, чтобы это был очередной ТРЦ, поэтому обсуждения по поводу того, что тут должно находиться, конечно, вместе с консервацией и спасением этого здания, по моему мнению, является самым главным, а депутаты проконтролируют", - сказал он.

ФГИ намерен в ближайшее время создать проект консервации здания и выделить на это соответствующие средства.

Напомним, на здание Гостиного двора также претендует Музей истории Киева. Об этом LB.ua рассказывала заместительница директора музея по научной работе Татьяна Лютая в материале про переезд Офиса президента в Украинский дом.

“У нас есть протокол заседания депутатов Киевского городского совета, большинство которых поддерживают акт передачи Гостиного двора в собственность Музея истории города Киева. Осталось дождаться, когда это здание переведут в коммунальную собственность”, – рассказала она.

В мае 2018 Верховный Суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которому здание Гостиного двора возвращено в государственную собственность.

В феврале 2018 Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора".

В январе 2019 года Фонд госимущества зарегистрировал за собой право собственности на Гостиный двор.

С 1994 года Гостиный двор находился в аренде "Укрреставрации". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя месяцы активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" - согласилась законсервировать здание Гостиного двора. 22 декабря 2015 года Кабинет министров поддержал решение суда о признании Гостиного двора памятником архитектуры.