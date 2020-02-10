Украинские отели отказываются поселять китайцев из-за угрозы коронавируса, - Минздрав

В некоторых регионах Украины в отели отказываются селить китайцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сообщает УНИАН.

Он считает, что именно СМИ должны успокоить общественность.

"Чтобы у нас не порождалось определенная ксенофобия в отношении китайской народности. Потому что уже мы имеем некоторые сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенных отелях", - сказал Игорь Кузин.

Кузин заявил, что такое поведение является недопустимым.

"Это недопустимо. Основа любой защиты - покой, рациональное мышление, реагирование на определенную доказательную базу", - сказал он.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. По состоянию 10 января число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях. Два летальных случая зафиксировали за пределами Китая.

Украинцев из провинции Хубэй эвакуируют чартерным рейсом 11 февраля. Им предстоит провести две недели на карантине под охраной.