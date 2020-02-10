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Украинцев из Хубэя эвакуируют 11 февраля (обновлено)

Им предстоит провести две недели на карантине под охраной.

Украинцев из Хубэя эвакуируют 11 февраля (обновлено)
Фото: EPA/UPG

Украинцев из провинции Хубэй эвакуируют чартерным рейсом 11 февраля.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украине. С этой целью, Украина 11 февраля с.г. планирует специальный чартерный рейс по маршурту: г.Киев - г.Ухань (КНР) - Киев", - сказано в объявлении.

Эвакуированных из Хубэя отправят на 14-дневный карантин в специальные учреждения.

По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, Министерство здравоохранения предложило два возможных места в Киевской области, где эвакуированные будут содержаться на карантине под охраной.

"Это не медучреждения, это заведения санаторно-курортного типа. Есть предложения со стороны Министерства обороны Украины, это возможная третья локация", - сказал Кузин на брифинге в понедельник.

После того, как будет проведена проверка учреждений, будет определена окончательная локация.

Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации. Пока что желание вылететь в Украину высказал 51 человек, в том числе 1 ребенок.

"Но количество может изменяться", - сказал Кузин.

По его словам, всего в провинции Хубэй может находиться от 150 до 200 граждан Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры. Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.

По последним данным, на эвакуацию согласились 54 человека.

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