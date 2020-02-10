Украинцев из Хубэя эвакуируют 11 февраля (обновлено)

Им предстоит провести две недели на карантине под охраной.

Украинцев из провинции Хубэй эвакуируют чартерным рейсом 11 февраля.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

"В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украине. С этой целью, Украина 11 февраля с.г. планирует специальный чартерный рейс по маршурту: г.Киев - г.Ухань (КНР) - Киев", - сказано в объявлении.

Эвакуированных из Хубэя отправят на 14-дневный карантин в специальные учреждения.

По словам и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина, Министерство здравоохранения предложило два возможных места в Киевской области, где эвакуированные будут содержаться на карантине под охраной.

"Это не медучреждения, это заведения санаторно-курортного типа. Есть предложения со стороны Министерства обороны Украины, это возможная третья локация", - сказал Кузин на брифинге в понедельник.

После того, как будет проведена проверка учреждений, будет определена окончательная локация.

Отказ от карантина будет основанием для отказа в эвакуации. Пока что желание вылететь в Украину высказал 51 человек, в том числе 1 ребенок.

"Но количество может изменяться", - сказал Кузин.

По его словам, всего в провинции Хубэй может находиться от 150 до 200 граждан Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры. Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.

По последним данным, на эвакуацию согласились 54 человека.