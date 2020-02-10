Комитет избирателей назвал фамилии "парламентских гениев"

Некоторые нардепы были авторами законопроектов, которые не имели никакого отношения ни к их образованию, ни к работе в профильных комитетах.

Комитет избирателей Украины проанализировал законодательные наработки народных депутатов среди так называемых "новых лиц".

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба КИУ.

Отмечается, что оказалось, что часто новоизбранные депутаты становились авторами законопроектов, которые не имели никакого отношения к их образованию, предварительной профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах Рады.

Так, украинский спортсмен Жан Беленюк является соавтором проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс (в части особенностей зачисления акцизного налога) и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся особенностей дорожного движения автомобилей скорой помощи и полиции. При этом Беленюк является членом является Комитета Рады по вопросам молодежи и спорта.

Скандально известный нардеп Евгений Брагарь, хотя и является членом Комитета по вопросам свободы слова, не подал ни одного проекта закона на эту тему. Все 10 законопроектов депутата касаются других вопросов, - вчастности, он предложил внести изменения в Закон о противоминной деятельности и зарегистрировал законопроекты об изменениях в Налоговый кодекс.

Известный ресторатор Николай Тищенко стал соавтором законопроектов по пенсионному обеспечению граждан, внесение изменений в Земельный кодекс и особенностей государственной политики на временно оккупированных территориях.

В прошлом свадебный фотограф, а сейчас нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа инициировал изменения в Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" в части, - деятельности Государственной пограничной службы . Также он предложил ряд изменений в Налоговый, Таможенный и Уголовный кодекс. При этом депутат является членом Комитета по цифровой трансформации.

Актер "95 квартала" Юрий Корявченков предложил изменения в Налоговый кодекс по ликвидации коррупционных схем в строительной сфере и стал соавтором нового Закона о столице. Кроме того депутат инициировал ряд законопроектов в сфере здравоохранения.

Святослав Юраш, один из инициаторов создания МФО "Ценности. Достоинство. Семья", стал соавтором проекта закона о внутреннем водном транспорте, инициировал изменения в Налоговый кодекс по развитию малого бизнеса и по упрощению работы ФОП, стал автором Закона о самоуправлении медицинских профессий и о деятельности профсоюзов.

Бывший журналист Максим Бужанский предложил изменения в закон "Об образовании" на соответствие тестов ВНО образовательным программам, зарегистрировал проект закона об отмене Закона о люстрации, предложил изменения в Закон об учете природного газа, по обучению государственным языком в учебных заведениях и о "предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма".

"Мы предполагаем, что ряд новых лиц часто лишь ставят свои подписи под законопроектами авторства других народных депутатов. Однако, нелогично и неприемлемо, когда депутат становится соавтором законопроекта, не читая и не понимая его сути. Не имея соответствующего образования, профессионального опыта и опыта работы в профильном комитете, вряд ли такие депутаты могут качественно принять участие в разработке законопроекта. Фактически сейчас в Раде сформировалась категория «парламентских гениев», которые, если оценивать их работу, одинаково хорошо разбираются как в вопросах финансовой политики, так и в тонкостях ведения противоминной деятельности или специфики работы водного транспорта", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, "Слуга народа" провела в парламент около 250 депутатов, многие из которых не имеют никакого опыта в госуправлении и раньше работали, например, свадебными фотографами или учителями. Перед началом работы в Раде "Слуги" прошли недельное обучение в Трускавце.