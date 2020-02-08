Загороднюк: в 2019 году в армию хотели пойти 6 тыс. юношей 18-19 лет

Министр обороны Андрей Загороднюк считает оправданным снижение возраста призыва в армию с 20 до 18 лет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы отказали 6 тысячам призывникам 18-19 лет в прошлом году, которые хотели прийти, а у нас можно было это делать только с 20 лет. И все - они не пошли, мы их потеряли, они занимаются чем-то другим. Они хотели, они приходили в военкоматы, говорили: мне 18 лет, я хочу служить. А им говорили: нет, жди, когда тебе будет 20", - заявил Загороднюк.

Шесть тысяч призывников - это треть часть годовой потребности Вооруженных сил. По итогам двух призывов в 2019 году на военной службе оказались 18 тысяч человек.

Министр указал, что последние пять лет 18-летним юношам запрещали служить по призыву, но в то же время разрешали воевать на Донбассе. "Контракты могут подписывать с 18 лет и, кстати, ехать в зону ООС, а брать на призыв мы не можем", - удивился Загороднюк.

Он подчеркнул, что призывники в 2020 году не будут ехать в зону ООС и воевать на фронте. "Это политика государства, она не меняется", - сказал Загороднюк.

"И третье. Мы не будем вылавливать их на улицах или в очередях. Была такая практика, она абсолютно не отвечает представлениям о европейской стране. Мы дали разъяснения нашим военкоматам: запрещено им нарушать закон", - сказал министр.

Напомним, что призыв в армию с 20 лет был введен с 2015 года. Тогда же возраст призыва повысили до 27 лет.

При этом в законе о военной обязанности и военной службе до сих пор говорится, что призыву подлежат юноши с 18 лет.

В январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о военном призыве, согласно котором призыву будут подлежать юноши и мужчины в возрасте 18-27 лет. Юноши 18-19 лет будут призываться только по письменному согласию.