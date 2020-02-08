Зеленский пригласил Папу Франциска посетить Донбасс

Украинский лидер похвастался, что понтифик назвал его "президентом мира".

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан пригласил Папу Римского Франциска посетить Донбасс. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Зеленский сказал, что понтифика очень ждут в Украине, где он имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - рассказал Зеленский после аудиенции.

Глава государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в достижении мира на украинской земле.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил понтифика за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавшим на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил Папу Франциска помочь в освобождении пленных украинцев. Во время встречи лидеры также обсудили пути решения конфликта на Донбассе.

Напомним, украинский президент 7-8 февраля осуществляет визит в Италию. В ходе встречи с премьером Италии Джузеппе Конте Зеленский обсудил возвращение в Украину нацгвардейца Маркива, а с президентом Италии Серджио Маттареллой - вопрос интеграции Украины в евроатлантические структуры.