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ВСУ создали новые командования по принципам НАТО

Такая перестройка структуры соответствует принципам стран НАТО.

ВСУ создали новые командования по принципам НАТО
Фото: euromaidanpress.com

По результатам первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины созданы новые командования и назначены их командующие.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Отмечается, что перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.

В частности, командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.

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