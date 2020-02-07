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​Порошенко требует от власти ускорения евроинтеграционных процессов

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что "необходимо подкрепить слова конкретными делами".

​Порошенко требует от власти ускорения евроинтеграционных процессов
Фото: eurosolidarity.org

"Европейская солидарность" как единственная государственная оппозиционная сила - готова поддерживать любые шаги власти, которые приближают Украину к Европейскому Союзу и НАТО.

Об этом заявил в своем видеообращении пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Год назад по моему представлению Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Новый президент вроде бы подтвердил европейский и евроатлантический курс Украины. Новая Верховная Рада по инициативе команды "ЕС" - проголосовала за постановление о неизменности именно такой стратегии", - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что "необходимо подкрепить слова конкретными делами".

"Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что в мае состоится Парламентская ассамблея НАТО.

"Наша задача - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства. Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательства не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - отметил Порошенко.

"А когда видим, как Россия целенаправленно разрушает проукраинскую коалицию при очевидной беспомощности украинской власти, понимаем, что, возможно, сейчас едва ли не последняя возможность получить ПДЧ в среднесрочной перспективе. Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустим шанс - потомки не простят!" - добавил он.

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