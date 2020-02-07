Украина и Венгрия попробуют восстановить нормальные отношения

В марте пройдет первое за семь лет заседание экономической комиссии.

Украина и Венгрия договорились восстановить добрососедские отношения.

Об этом на брифинге в Киеве сообщили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер Дмитрий Кулеба.

По их словам, работа начнется немедленно, и уже в марте в Будапеште пройдет первое за семь лет заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Кулеба и Сийярт - сопредседатели этой комиссии.

"Вместе с венгерскими коллегами мы разделяем общую цель, чтобы отношения между Украиной и Венгрией были образцовыми, и чтобы украинский регион Закарпатья стал историей успеха благодаря совместным усилиям правительств Украины и Венгрии. Мы не будем терять ни одного дня для достижения этой цели и уже в марте проведем заседание двусторонней комиссии после семи лет перерыва", - цитирует Кулебу его пресс-служба.

"Правительство Венгрии заинтересован восстановить добрососедские отношения с Украиной. В марте в Будапеште мы хотим обсудить несколько прагматических проектов: договориться о строительстве по крайней мере одного контрольно-пропускного пункта на границе, использовании кредитной линией на 50 млн долларов США, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине, договориться о проектах, связанных с развитием сельского хозяйства и здравоохранением, достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран", - сказал в свою очередь Сийярто.

Во время встречи чиновники обсуждали вопрос защиты прав национальных меньшинств на Закарпатье.

По словам Сийярто, венгерская сторона понимает желание властей Украины обеспечить надлежащий уровень владения государственным языком всеми украинскими гражданами, но также хочет, чтобы украинцы венгерского происхождения на Закарпатье сохранили венгерский язык. По его словам, эти две цели не взаимоисключающие, и их вполне возможно достигать одновременно.

Напомним, в 2017 году отношения между Украиной и Венгрией испортились, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Венграм показалось, что он ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

В сентябре министры иностранных дел Украины и Венгрии договорились о встрече на высшем уровне, которая должна открыть путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

В январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. Он предусматривает, что в венгерских школах на Закарпатье может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20% предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40% в 9 классе и 60% в старшей школе.