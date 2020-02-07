Аваков заочно поругался с Сытником в Twitter

Министр внутренних дел Арсен Аваков и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник обменялись оскорблениями в Twitter.

Поводом стало то, что Сытник на брифинге намекнул на то, что внесение его имени в госреестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение, является местью за его участие в деле о закупке рюкзаков Нацгвардии, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

Глава МВД в ответ на это назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы. 1.Возбудить пару-тройку фейковых дел самому. 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3.Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа (Дональда, Президент США),а его заставили. 4.Написать в спортлото... Тогда все поймут - идиот. А идиотов жалко, им надо помогать", - написал министр.

Напомним, главе НАБУ вменяли "недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица". Согласно показаниям свидетеля по делу, с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник свою вину не признает. Однако, суд признал его виновным в административном нарушении и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Позже Апелляционный суд этот штраф подтвердил.