В Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Италии, с главой Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщается на сайте президента.

Торжественная церемония встречи состоялась у дворца Киджи, который является официальной резиденцией премьер-министра Италии.

"Прозвучали государственные гимны Украины и Итальянской Республики. Президент Украины и Председатель Совета министров Италии провели смотр строя почетного караула. Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Зеленский начал рабочий визит в Италию, где он встретится с высшим руководством республики.