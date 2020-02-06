Зеленский побывал на шахте в Червонограде

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 млн гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"До конца этого месяца, до конца февраля, должны закрыть задолженность 22 млн гривен по этой шахте", - сказал Зеленский.

Шахта "Межиричанская" входит в состав государственного предприятия "Львовуголь"; задолженность по зарплате на предприятии, по словам работников, в целом составляет 175 млн гривен.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что в декабре министерство направило около 1 млрд гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам, в феврале текущего года уже был направлен первый транш и до конца февраля будет направлено еще 320 млн гривен на погашение задолженности по всем шахтам.

Вопрос ликвидации всей задолженности перед шахтерами, по словам Оржеля, зависит от сбалансирования госбюджета. Он также пояснил, что проблема с выплатами шахтерам связана со снижением потребление электроэнергии в Украине на 7-10%.

Также министр сообщил, что Украина выходит из отопительного периода с 3 млн тонн угля на складах.

Зеленский пообещал шахтерам прийти 25 февраля на всеукраинское совещание шахтеров в Киеве с концепцией плана решения проблем угольной отрасли.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что Минэкоэнерго начало аудит государственных шахт с целью определения возможных перспектив развития отрасли.