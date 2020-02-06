Государственное бюро расследований сообщило о подозрении волонтеру Марусе Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул). Ее обвиняют у угрозах убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

Об этом она сообщила журналистам на выходе из ГБР.

"Товарищ Зеленский был на допросе. Сказал, что нас с Фединой не знает, но испугался. Поэтому считает, что то, что было в СМИ, было ему угрозой", - рассказала Звиробий после общения со следователями.

Обвинения ГБР волонтер отвергает.

"Мы ему не звонили, эсэмэсок не сбрасывали даже, не говоря уже о том, что не поджидали нигде с ножичком или взрывными устройствами. В стриме нет никакой прямой угрозы, и этот человек испугался!" - сказала она.

"[Нам] инкриминируют то, что мы по предварительному сговору в стриме угрожали президенту. Это не так. Мы с Софией Фединой просто договорились сделать стрим на свободную тему. Тема тогда была - его хамство в Золотом, и эту тему я выбрала лично. София Федина вообще ничего не сказала, даже у меня угроз не было. Если бы я хотела тебя грохнуть, я бы сказала: я тебя подорву", - возмутилась волонтер.

Напомним, что 26 октября Маруся Звиробий вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.