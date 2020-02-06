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В Раде создадут рабочую группу по вопросам допуска экс-нардепов в парламент

После внесут изменения в порядок обеспечения государственной охраны Верховной Рады. 

В Раде создадут рабочую группу по вопросам допуска экс-нардепов в парламент
Фото: Михаил Палинчак

Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил создать рабочую группу для урегулирования спорных вопросов относительно допуска бывших народных депутатов в административные здания Верховной Рады.

После этого будут внесены изменения в "Порядок обеспечения государственной охраны административных домов, зданий и служебных помещений Верховной Рады и допуска к ним", сообщили на странице парламента в Facebook

Пока допуск депутатов предыдущих созывов совершается в порядке, который действовал до 31 января 2020 года. 

Напомним, в августе многих журналистов, которые подавались на аккредитацию на первое заседание Верховной Рады 9-го созыва, не внесли в списки. 

В списках на заседание не было ни одного журналиста от близкого к телеканалу Петра Порошенко "Прямый", журналистов из агентства "Укринформ", Associated Press, France-Presse, "Главком", Reuters, также не пускали журналистов СТБ, 24 канала и телеканала "Наш".

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