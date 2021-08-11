Зеленський створив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки

Президент Володимир Зеленський утворив робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки, яка буде комунікаційною платформою.

Відповідне розпорядження № 521/2021-рп опубліковано на сайті Офісу президента.

"З метою створення комунікаційної платформи для обговорення та напрацювання пропозицій щодо прискорення інноваційного розвитку економіки... Утворити робочу групу з питань інноваційного розвитку економіки та затвердити її персональний склад", - йдеться в документі.

Президент доручив внести пропозиції щодо: першочергових заходів для розвитку цифрової трансформації економіки, впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси; напрямів реалізації інноваційних проєктів для активізації найбільш перспективних сфер економічної діяльності, впровадження новітніх підходів та стандартів здійснення діяльності у відповідних сферах; створення умов для реалізації пріоритетних для держави інноваційних проєктів та розвитку технологічних компаній.

До складу робочої групи увійшли:

Керівник Офісу Президента України, голова робочої групи - Андрій Єрмак;

Співзасновник громадської організації «Український інститут майбутнього» (за згодою) - Анатолій Амелін;

Заступник Міністра цифрової трансформації - Олександр Борняков;

Народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших нарахувань на фонд оплати праці Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики (за згодою) - Юлія Діденко;

Радник Керівника Офісу Президента України, секретар робочої групи - Дарія Зарівна;

Директор Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою) - Павло Карташов;

Радник Керівника Офісу Президента України, виконуючий обов’язки генерального директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» - Тимофій Милованов;

Заступник Міністра економіки - Ірина Новікова;

Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою) - Олександр Носов;

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою) - Роксолана Підласа;

Заступник Керівника Офісу Президента - Юлія Свіріденко;

Заступник Керівника Офісу Президента - Андрій Сибіга;

Засновниця товариства з обмеженою відповідальністю «ТА Венчурс», член Наглядової ради Фонду розвитку інновацій (Український фонд стартапів) (за згодою) - Вікторія Тігіпко;

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації - Михайло Федоров.

Нагадаємо, на сьогодні Україна залишається єдиною країною з регіону Східної Європи та колишнього СРСР, у якій досі рівень доходів на душу населення залишається нижчим за 1991 рік. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ключові завдання для економічного зростання України".