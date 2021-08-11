Міністр економіки розкритикував НБУ за підвищення облікової ставки

"Таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює".

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко розкритикував Національний банк за підвищення облікової ставки. Він вважає, що таргетування інфляції в "книжковому варіанті" не працює в Україні.

"Я як перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки загалом у макромоделі точно маю право на власну думку про економічну модель розвитку. Так, вона розходиться з думкою Національного банку, якщо дивитися на фактичне рішення про підвищення облікової ставки до 8%", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює. За чотири роки після впровадження цього режиму інфляція тільки в трьох місяцях була в цільовому діапазоні Національного банку", - додав перший віцепрем'єр.

Як зазначив Любченко, при цьому наприкінці 2019 року це відбулося переважно за рахунок надмірного зміцнення гривні під впливом припливу валюти під купівлю ОВДП.

"А досягнення мети в грудні 2020 року відбулося після 11 місяців перебування інфляції нижче за цільовий діапазон через жорстку монетарну політику", - сказав він.

На думку першого віцепрем'єра, національна економіка потребує обігових коштів. "Тоді як рішення про підвищення ставки діятиме з лагом 9-18 місяців, коли дія тимчасових проінфляційних факторів уже завершиться. Минулого року швидкість обігу грошей уповільнилася, а нам потрібне прискорення. Так, була пандемія, але гроші - це кров економіки", - констатував Любченко.

Нагадаємо, що відповідно до Стратегії монетарної політики на 2016-2020 рр. НБУ перейшов від політики де-факто фіксованого курсу до режиму таргетування інфляції, який полягає у публічному оголошенні кількісних цілей з інфляції та зобов’язанні центрального банку досягати цих цілей протягом середньострокового періоду.

Основний інструмент, яким центральні банки впливають на рівень інфляції, є ключова процентна ставка. Коли інфляція прискорюється, Національний банк підвищує ставку, і навпаки.

В Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців. Тому рішення з монетарної політики НБУ не є реакцією на події минулого, а відповіддю на очікуваний перебіг подій в майбутньому.

Цільовий показник (таргет) інфляції в Україні встановлено на рівні 5% ± 1 відсотковий пункт. Зараз інфляція перевищує 10%.