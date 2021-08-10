Фонд гарантування вкладів продав головний офіс ВТБ Банка в центрі Києва за 294 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у вівторок, 10 серпня, провів аукціон з продажу головного офісу ВТБ Банка в центрі Києва (ріг Пушкінської і бульвару Шевченка). Будівлю продали за 294 млн гривень компанії "Діпробудмашина" Вадима Григор'єва.

За даними "ProZorro.Продажі", у торгах узяли участь три компанії.

Ставка, що перемогла, була на 5% більшою за стартову ціну.

Григор'єв став власником восьмиповерхової офісної будівлі в центральній діловій частині Києва. Поруч розташовані торгові та бізнес-центри, п'ятизірковий готель. У пішій доступності - вулиця Хрещатик, Бессарабський ринок, станції метро "Театральна" і "Площа Льва Толстого".

Будівля має підземний паркінг, два ліфти, автономне електропостачання.

Нагадаємо, що Григор'єв не вперше купує нерухомість збанкрутілих банків.

У 2019 році, наприклад, його фірми придбали БЦ "Сигма" в Києві за 351 млн гривень і колишній офіс банку "Хрещатик" на Прорізній за 425 млн гривень.

ВТБ Банк збанкрутував у листопаді 2018 року. Правління Нацбанку визнало його неплатоспроможним у зв'язку зі скороченням обсягу ліквідності та погіршенням фінансового становища. Російські власники ВТБ нічого не зробили для того, щоб запобігти неплатоспроможності і не вживали кроків для поліпшення ліквідності банку.