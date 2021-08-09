67% українців відносять себе до категорії бідних, - Держстат

До багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

При оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу. Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.

Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики "Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів" за 2020 рік, пише ЛігаБізнесІнформ.

За даними звіту, в категорії "заможні" стоїть прочерк, тобто до багатих себе зараховують менше 0,1% українців.

Значна частина українців - 31,9% - не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу.

Тільки 1,6% українців вказують, що їхнє матеріальне становище поліпшилося за минулий рік. У 4,4% домогосподарств матеріальне становище "швидше покращилась".

Матеріальне становище залишилося без змін у 43,6% українців, "швидше за погіршилося" - у 29,5%, погіршилося - у 21,2%.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності.