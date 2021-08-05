Міжнародні резерви України за місяць збільшилися майже на $600 млн

Міжнародні резерви Національного банку в липні збільшилися на 593 млн доларів і на 1 серпня становили 28,958 млрд доларів.

На сайті НБУ повідомляється, що збільшення резервів пов'язане з дорозміщенням єврооблігацій і купівлею валюти на міжбанківському ринку.

Валютні надходження на користь уряду в липні становили 665,8 млн доларів (525,8 млн – від єврооблігацій, 140 млн – від внутрішніх облігацій), тоді як на обслуговування та погашення боргів пішло 416,9 млн.

Протягом місяця Національний банк купив 188,0 млн доларів на валютному ринку.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) збільшила їхню вартість на 156,5 млн доларів.

Об'єм міжнародних резервів зараз покриває 4,1 місяця майбутнього імпорту, а цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.