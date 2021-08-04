Держава в серпні виплатить по 2000 грн на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої родини

Ці кошти мають використовуватися для підготовки до навчального року.

Уряд спрямовує кошти для виплат дітям з багатодітних малозабезпечених родин. Про це на засіданні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За ініціативи президента уряд прийме постанову про виплату 2000 грн дітям багатодітної малозабезпеченої родини, які станом на 1 серпня досягли віку 6-18 років", – заявив прем'єр.

Таку допомогу отримають близько 145 000 родин. Загальний розмір програми – 290 млн гривень, а виплати проведуть вже цього місяця.

Кошти покликані допомогти зібрати дітей до нового навчального року.

Нагадаємо, що у межах пілотного проєкту “Розвиток соціальних послуг” кожна громада зможе отримати до 2 млн грн від держави. Кошти мають піти на денний догляд для дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та людей похилого віку, супровід під час інклюзивного навчання, соціальний супровід при працевлаштуванні та під час роботи, тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, які доглядають за дітьми з інвалідністю та інші.