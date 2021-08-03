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Івано-Франківськ купить вісім електробусів за 3,6 млн євро

Новий транспорт очікують до кінця 2022 року.

Івано-Франківськ купить вісім електробусів за 3,6 млн євро
Громадський транспорт у Франківську
Фото: eat.if.ua

Івано-франківський комунальний перевізник "Електроавтотранс" у серпні планує оголосити тендер на закупівлю електробусів.

Про це на оперативній нараді в мерії у вівторок, 3 серпня, розказав директор транспортного підприємства Віталій Голутяк.

"Ми придбаємо для міста 8 електробусів. На вигляд вони як тролейбуси. Можуть їхати 25 км без електричної мережі на акумуляторах", – цитує Голутяка місцеве видання "Курс".

Електробуси пустять по тролейбусних маршрутах, оскільки час від часу машинам треба буде підзаряджатися. Після кожних 25 км електробуси мусять 20 км пройти приєднаними до тролейбусних електроліній.

Голутяк уточнив, що закуповують великі електробуси – подвійні, так звані гармошки. Їхня довжина – 18 м, кожен вміщає 140 пасажирів. Вартість закупівлі – 3 млн євро кредитних коштів Європейського банку плюс 600 тис євро гранту ЄС.

"До кінця серпня оголосимо тендер. Рік потрібний на поставку. Плануємо запустити електробуси у Франківську до кінця наступного, 2022 року", – запевнив Голутяк.

Нагадаємо, що електробуси також хочуть закупити для перевезення пасажирів у Києві.

КП "Київпастранс" планує купити до 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу. Вони будуть використовуватися замість дизельних автобусів на маршрутах №55 (Дарницька площа - станція метро "Палац спорту") і №62 (Ботсад - Контрактова площа).

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