Компанія засновника Twitter купує сервіс розстрочки Afterpay за рекордні для Австралії $29 млрд

Square заходить на ринок "купуй зараз, плати пізніше".

Американська платіжна компанія Square купує австралійський сервіс розстрочки платежів Afterpay за рекордні для цієї країни $29 млрд.

Про це повідомляється на сайті Square.

Якщо угода відбудеться, вона стане однією з найбільших на технологічному ринку в цьому світі. Її хочуть закрити у першому кварталі 2022 року.

Фінтех Afterpay заснували маркетолог Нік Мольнар та інвестиційний банкір Ентоні Ейзен. Компанія надає безпроцентну розстрочку на два місяці по банківській карті, прив'язаній до сервісу, чи онлайн, дозволяючи розбивати вартість покупки на кілька платежів. Заробляє на комісіях ритейлерів і штрафах за прострочку.

Послугами Afterpay користуються 16 млн людей у Австралії, США та Європі.

Square, для якої це також буде рекордна угода, - публічна американська компанія. Вона заснована Джеком Дорсі (CEO Twitter), якому належить близько 13% акцій.