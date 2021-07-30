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Зеленський вимагає "заморозити" тарифи для вразливих верств населення, - Данілов

"Ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами".

Зеленський вимагає "заморозити" тарифи для вразливих верств населення, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський вимагає не допустити зростання тарифів для вразливих верств населення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив за підсумками засідання РНБО 30 липня.

“Ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами. Президент ставить завдання - ні в якому разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення. Ні в якому разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - наголосив Данілов.

Напередодні Кабінет міністрів відклав до вересня запровадження нової моделі ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії. Згідно з рішенням Кабміну, з 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 грн за кВт-год. 

Разом з тим президент Володимир Зеленський хоче, щоб для частини населення нинішній тариф 1,68 грн за кВт-год було зменшено. Відповідне питання планувалося розглянути на засіданні РНБО сьогодні.

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