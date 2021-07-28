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Кабмін ще раз відклав зміну тарифів на електроенергію

Уряд ніяк не може знайти прийнятне рішення.

Кабмін ще раз відклав зміну тарифів на електроенергію
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів відклав до вересня запровадження нової моделі ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергію.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 грн за кВт-год. Уряд сьогодні затвердив відповідне рішення. Разом з усіма зацікавленими сторонами ми працюємо над тим, аби збалансувати ринок електроенергії", - цитує Шмигаля його пресслужба.

За словами президента Володимира Зеленського, це питання тарифів на світло розглядатиметься на засіданні РНБО.

Він хоче, щоб для частини населення нинішній тариф 1,68 грн за кВт-год було зменшено.

Нагадаємо, що 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень, червень, липень, а тепер і на серпень.

Кілька днів тому голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення.

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