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Нацбанк попередив про шахрайський сайт під виглядом BankID

Наразі сайт заблоковано.

Нацбанк попередив про шахрайський сайт під виглядом BankID
Фото: НБУ

Національний банк попереджає про можливі випадки створення шахрайських сайтів, що намагаються видати себе за Систему BankID НБУ.

Наразі цей сайт заблоковано, інформує пресслужба НБУ.

"Так, вже маємо факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували  користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні карки та фінансовий номер телефону", - сказано в повідомленні.

У НБУ нагадали, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.

Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і платіжних карт. Система тільки забезпечує передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від банку постачальника послуги.

"Окремо звертаємо увагу, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк попередив про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку.

Також в Україні виявили "клон" Фонду гарантування вкладів.

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